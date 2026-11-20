Согласно описанию закупки, шестиэтажная поликлиника рассчитана на 800 посещений в смену, ее площадь составит почти 10 тыс. кв. м. Рядом разместят котельную, кислородный концентратор, насосную и два пожарных резервуара. Подрядчику предстоит выполнить весь цикл работ: земляные, строительные, отделочные, монтаж инженерных систем, благоустройство и пусконаладку. Не менее четверти суммы контракта он должен освоить своими силами, без субподряда. Гарантия на объект и материалы — 5 лет с момента приемки.