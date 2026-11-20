В Волгоградской области заново ищут строителя поликлиники в Камышине за 657 млн
Гендиректору предыдущего подрядчика дали 4 года колонии
В Волгоградской области начали поиск подрядчика, который построит и введет в эксплуатацию поликлинику городской больницы № 1 в Камышине. Стартовая цена контракта составляет 657,3 млн руб., их выделят из областного бюджета. Региональное управление капстроительства отводит победителю аукциона год на работы. По данным ЕИС «Закупки», объект нужно сдать до 20 октября 2027-го.
Согласно описанию закупки, шестиэтажная поликлиника рассчитана на 800 посещений в смену, ее площадь составит почти 10 тыс. кв. м. Рядом разместят котельную, кислородный концентратор, насосную и два пожарных резервуара. Подрядчику предстоит выполнить весь цикл работ: земляные, строительные, отделочные, монтаж инженерных систем, благоустройство и пусконаладку. Не менее четверти суммы контракта он должен освоить своими силами, без субподряда. Гарантия на объект и материалы — 5 лет с момента приемки.
К 1 апреля 2027 года исполнитель должен будет завершить земляные работы, а к 1 мая — смонтировать системы водоснабжения и отопления. Инженерные изыскания для проекта разрабатывало ООО «Институт Саратовоблпроект». Технические отчеты по их результатам получили положительное заключение госэкспертизы.
Ранее конкурс на строительство поликлиники в Камышине провели в марте 2022 года. Тогда победителем аукциона стало саратовское ООО «Трест 7». Компания согласилась построить объект за 1,3 млрд руб. Его должны были сдать в декабре прошлого года, но к середине этого у здания не было даже стен. В июле контракт с подрядчиком расторгли, позже следствие возбудило уголовное дело в отношении гендиректора «Треста-7» Алексея Кузнецова. Его обвинили в покушении на мошенничество и легализации денежных средств. В начале ноября 2026 года Энгельсский райсуд приговорил бизнесмена к 4 годам колонии общего режима, штрафу в 600 тыс. руб. и изъял у него имущество на более 9 млн руб. в доход государства.