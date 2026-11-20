Как уточнили в ведомстве, в СМИ размещено обращение родителей погибшего в Самаре восьмилетнего мальчика к главе СКР. В марте этого года ребенок упал с высоты на детской площадке, расположенной над подземной парковкой. От полученных травм мальчик скончался. Его родители «высказывают сомнения относительно выводов проведенных экспертиз».