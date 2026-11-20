Глава СКР запросил доклад о расследовании обстоятельств гибели ребенка в Самаре
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования обстоятельств гибели ребенка в Самаре. Об этом сообщила пресс-служба СКР.
Как уточнили в ведомстве, в СМИ размещено обращение родителей погибшего в Самаре восьмилетнего мальчика к главе СКР. В марте этого года ребенок упал с высоты на детской площадке, расположенной над подземной парковкой. От полученных травм мальчик скончался. Его родители «высказывают сомнения относительно выводов проведенных экспертиз».
СУ СКР по Самарской области расследует уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).