Концерт рэпера XCHO, спектакль «Мастер и Маргарита» и фильм о Сталлоне
Куда сходить на Северном Кавказе 20, 21 и 22 ноября
В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Северного Кавказа смогут посетить концерты исполнителей разных жанров, посмотреть спектакли и киноновинки. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».
Где послушать музыку
20 ноября в 20:00 на сцене Abrikos Arena Stavropol — группа Drummatix во главе с Екатериной Бардыш. Артистка сочетает в своем творчестве речитатив, горловой и этнический вокал с тяжелыми электронными и рок-аранжировками. Популярные треки коллектива — «Намасте», «Земля», «Священный мошпит», «Бойцовская тропа» и «Сон Нереид».
Стоимость билетов — 2500 руб. (16+)
21 ноября в 16:00 в Кисловодске в зале им. Скрябина выступит Академический симфонический оркестр им. Сафонова. В программе концерта — произведения Баха, Гайдна и Паганини.
Стоимость билетов — 1000 руб. (6+)
22 ноября в 19:00 во Дворце культуры Черкесска пройдет концерт рэпера XCHO (Хачик Дунамалян). Музыкант поет на русском и армянском языках и сочетает восточные мелодические мотивы с современными битами. В числе его главных хитов — песни «Ты знай», «I Can Fly», «Волна» и «Гангстер».
Стоимость билетов — от 4000 руб. (16+)
Какие спектакли посетить
21 ноября в 19:00 в пятигорском Театре оперетты и 22 ноября в 18:00 в ставропольском Дворце детского творчества покажут комедию «Не в свои сани не садись». Действие пьесы происходит в уездном городе Черемухине. Дочь местного купца влюбляется в заезжего молодца, отставного кавалериста. Тот хочет выгодно жениться, чтобы поправить свое материальное положение. Но отец девушки понимает истинное намерение жениха и устраивает ему проверку…
Стоимость билетов — от 3500 руб. (12+)
21 ноября в 19:00 в ставропольском Дворце детского творчества — спектакль «Мастер и Маргарита». Роман Михаила Булгакова, по которому поставлен спектакль, состоит из трех переплетающихся сюжетных линий: московской, ершалаимской (библейской) и истории любви Мастера и Маргариты. «Это роман, который не так просто перенести на театральные подмостки. Однако, когда это удается, результат поражает воображение. Театральная версия романа Булгакова не уступает оригинальному произведению по силе воздействия. Зрители словно переносятся в Москву 30х годов», — описывают постановку организаторы.
Стоимость билетов — от 2100 руб. (12+)
В Ессентуках в концертном зале им. Шаляпина 21 ноября в 11:00 и в Кисловодске в зале им. Скрябина 22 ноября в 12:00 пройдет музыкальный спектакль «Золушка». В постановке рассказывается о доброй девушке, живущей со злой мачехой, которая заставляет ее работать без отдыха. Но добрая Фея помогает Золушке попасть на бал, и там в девушку влюбляется Принц.
Стоимость билетов — от 1000 руб. (0+)
Что смотреть в кино
В кинотеатрах Северного Кавказа в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру этой недели — документальный фильм «Увидеть все» о Элизабет Холмс. Она была одной из самых молодых миллиардерш мира, пока ее компания не оказалась в центре крупнейшего мошеннического скандала в истории Кремниевой долины. Потеряв все свое состояние и получив тюремный срок, за месяц до заключения она приглашает в свой дом съемочную группу во главе с комиком-авангардистом.
Стоимость билетов — от 290 руб. (18+)
Среди других достойных внимания киноновинок — криминальная драма «Бумажный тигр» с Майлзом Теллером, Адамом Драйвером и Скарлетт Йоханссон. Нью-Йорк, 1986 год. Бывший полицейский Гарри и его брат, инженер Айзек изо всех сил стремятся преуспеть в жизни и в итоге случайно оказываются втянуты в криминальную схему. Пытаясь проложить себе путь через опасный мир коррупции и насилия, братья вскоре попадают в поле зрения русской мафии, из-за чего их родственная связь начинает рушиться, а предательство становится не таким уж немыслимым.
Стоимость билетов — от 280 руб. (18+)
Также на больших экранах вышел фильм-биография о Сильвестре Сталлоне «Рокки — это я». Молодой актер пишет сценарий о начинающем боксере. Эту историю хочет приобрести крупная голливудская студия, но Сталлоне готов ее продать только при условии, что главную роль сыграет он сам. Студийные боссы не воспринимают всерьез амбиции юноши, чье лицо частично перекошено, а речь полна дефектов. Отказавшись от предложенного гонорара, Сталлоне намерен снять фильм своей мечты сам.
Стоимость билетов — от 260 руб. (18+)