Концерт Ани Лорак, «Вечера на хуторе близ Диканьки» и выставка Ван Гога
Куда сходить в Ростове-на-Дону 20, 21 и 22 ноября
В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости донской столицы смогут послушать живую музыку разных жанров, посмотреть кино и спектакли, а также посетить выставку Ван Гога. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».
Где послушать музыку
На сцене «Кроп Арены» 21 ноября в 20:00 пройдет концерт рэпера Тринадцать карат (Александр Ясюкевич). Дебютный трек артиста «Твоя подруга» вышел в 2020 году и стал популярным в TikTok. Широкую известность музыканту принес альбом «13 причин почему» (2022). Популярными у слушателей тали композиции «Во снах», «Проваливай» и «Больше не буду».
Стоимость билетов — от 2200 руб. (16+)
22 ноября в 19:00 в КСК «Экспресс» поп-певица Ани Лорак (Каролина Куек) выступит с новым шоу «Аура». Организаторы называют его «манифестом подлинности и женской энергии». Главными хитами артистки эстрады стали песни «Солнце», «Зеркала», «Сопрано» и «Удержи мое сердце».
Стоимость билетов — от 3500 руб. (12+)
22 ноября в 19:00 в клубе «Мед» состоится акустический концерт рок-исполнительницы Даны Соколовой. В 2018 году она выпустила первый альбом, включивший в себя песню «Индиго», ставшую для артистки знаковой. Также наиболее популярными являются треки «Стрела», «Разведи небо» и «Львиное сердце».
Стоимость билетов — от 2500 руб. (12+)
Какие спектакли посетить
20 ноября в 19:00 в театре «Человек в кубе» — спектакль «Гоголь. 13 снов». Это четвертая часть тетралогии «Спектакль О…» — серии постановок о людях, изменивших свое время. По сюжету, Николай Гоголь дремлет и видит сны о своей жизни. Из них возникают четыре двойника, которые увлекают зрителя в путешествие по жизни писателя, гения и мистика. Спектакль приоткроет завесу главной гоголевской тайны: почему в камине горит второй том поэмы «Мертвые души».
Стоимость билетов — от 1500 руб. (12+)
22 ноября в 18:00 в молодежном театре Ростова покажут комедию «Вечера на хуторе близ Диканьки» с украинскими песнями в живом исполнении. История любви кузнеца Вакулы к красавице Оксане превращается на сцене в настоящий карнавал с шутками, песнями, плясками и мистикой. «Это волшебная сказка для взрослых, которая подарит вам ощущение веселых рождественских праздников, когда голова кружится не только от горилки, но и от происходящих вокруг чудес», — описывают спектакль организаторы.
Стоимость билетов — от 1200 руб. (12+)
Театръ-студия Ханжарова в воскресенье в 21:00 представит драму «Хроника одного убийства». Спектакль поставлен по рассказу Ивана Бунина «Дело корнета Елагина». Это одна из самых загадочных историй в творчестве писателя. В основе сюжета лежит реальное происшествие, но автор превращает его в притчу о любви и смерти, сказано в описании.
Стоимость билетов — 1600 руб. (18+)
Что смотреть в кино
В кинотеатрах Ростова-на-Дону в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру этой недели — документальный фильм «Увидеть все» о Элизабет Холмс. Она была одной из самых молодых миллиардерш мира, пока ее компания не оказалась в центре крупнейшего мошеннического скандала в истории Кремниевой долины. Потеряв все свое состояние и получив тюремный срок, за месяц до заключения она приглашает в свой дом съемочную группу во главе с комиком-авангардистом.
Стоимость билетов — от 410 руб. (18+)
Еще одна киноновинка недели — криминальная драма «Бумажный тигр» с Майлзом Теллером, Адамом Драйвером и Скарлетт Йоханссон. Нью-Йорк, 1986 год. Бывший коп Гарри и его брат, инженер Айзек пытаются преуспеть в жизни и в итоге случайно оказываются втянуты в очень рискованную схему. Пытаясь проложить себе путь через опасный мир коррупции и насилия, братья вскоре попадают в поле зрения мафии, из-за чего их крепкая связь рушиться, а предательство становится не таким уж немыслимым.
Стоимость билетов — от 420 руб. (18+)
Также на больших экранах вышел фильм-биография «Рокки — это я» о Сильвестре Сталлоне. Начинающий актер пишет сценарий про молодого боксера. Блестящую историю хочет купить крупная голливудская студия, но Сталлоне готов ее продать только при условии, что главную роль Рокки сыграет он сам. Студийные боссы не воспринимают всерьез амбиции выскочки, чье лицо частично перекошено, а речь полна дефектов. Отказавшись от предложенного гонорара, Сталлоне обрекает свою семью на годы трудностей, чтобы снять фильм своей мечты самостоятельно.
Стоимость билетов — от 440 руб. (18+)
Чем ещё заняться
В ТРК «Горизонт» работает мультимедийная выставка-фильм «Ван Гог. Рожденный под холодной звездой». Экспозиция состоит из 60 оцифрованных полотен, картины становятся частью кинематографического повествования: мазки движутся, звезды мерцают, птицы пролетают над полями. «Это не традиционная выставка, где нужно ходить от картины к картине. Гости располагаются на мягких пуфиках в зале и смотрят мультимедийный фильм, погружаясь в историю художника. Проект рассказывает не только о знаменитых полотнах, но и о самом Ван Гоге — его поисках, одиночестве, отношениях с братом Тео, любви к искусству и стремлении увидеть красоту даже в самых простых вещах», — описывают выставку организаторы.
Стоимость билетов — от 500 руб. (0+)