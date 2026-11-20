Жителя Ставрополья осудили за мошенничество с землей на 1,6 млрд рублей
Суд назначил ему 12 лет колонии строгого режима
Прокуратура Ленинского района Ставрополя поддержала государственное обвинение по делу жителя Предгорного округа, которого признали виновным в мошенничестве, легализации имущества и принуждении свидетеля. Суд назначил ему 12 лет колонии строгого режима, штраф 300 тыс. руб. и конфисковал 52 млн руб. Приговор пока не вступил в законную силу, уточнили в пресс-службе Прокуратуры Ставропольского края.
Суд установил, что с июля 2008 года по октябрь 2011 года мужчина представлял в регистрирующий орган фиктивные документы и таким образом приобрел право на 551 земельный участок. Их общая площадь превысила 2,3 тыс. га, а стоимость, по данным прокуратуры, составила более 1,6 млрд руб.
В 2018 году осужденный легализовал часть имущества: продал подконтрольному юридическому лицу землю площадью 193,5 га за 52 млн руб. Эту сумму суд постановил конфисковать.
В 2023 году, желая избежать привлечения к уголовной ответственности, мужчина принудил одного из основных свидетелей изменить показания или отказаться от них. Для этого он нанял человека, который нанес телесные повреждения несовершеннолетнему сыну свидетеля и угрожал ему расправой.
Суд признал подсудимого виновным по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере; пунктам «а» и «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ — легализация имущества, приобретенного преступным путем, организованной группой в особо крупном размере; части 4 статьи 309 УК РФ — принуждение свидетеля к даче ложных показаний или уклонению от них, соединенное с причинением вреда здоровью близкого лица и совершенное организованной группой.
Прокуратура не назвала имя осужденного и не уточнила, кому принадлежали участки до оформления прав на них, как именно распределили землю между участниками группы и какие еще решения суд принял в отношении имущества. Судебный приговор может быть обжалован.