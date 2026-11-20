«На создание проектно-сметной документации закладываем больше года — там большая территория под выкуп и есть река. Дальше будем обращаться в Федерацию — проект будет дорогой, но мне очень хочется его реализовать уже в ближайшие годы и пустить туда общественный транспорт: трамваи, как мечталось»,— рассказал господин Чистяков.