Проект продления улицы 10 лет Октября начнут готовить в 2027 году
Магистраль планируют вывести через Студенческую на Якшур-Бодьинский тракт
В 2027 году власти Ижевска намерены приступить к подготовке проектно-сметной документации для продления улицы 10 лет Октября в сторону городка Металлургов. Об этом глава города Дмитрий Чистяков сообщил 19 ноября в прямом эфире на телеканале «Моя Удмуртия».
По планам мэрии, новая магистраль пройдет через улицу Студенческую и выйдет на Якшур-Бодьинский тракт. Также проект предусматривает расширение улицы Песочной. На подготовку документации потребуется больше года: территория предполагает выкуп земельных участков, кроме того, трасса пересекает реку.
«На создание проектно-сметной документации закладываем больше года — там большая территория под выкуп и есть река. Дальше будем обращаться в Федерацию — проект будет дорогой, но мне очень хочется его реализовать уже в ближайшие годы и пустить туда общественный транспорт: трамваи, как мечталось»,— рассказал господин Чистяков.
По словам главы города, после подготовки документации власти рассчитывают обратиться за федеральным финансированием строительства. Он также отметил, что новые дороги в Ижевске не строили 25 лет, несмотря на расширение города. Среди других перспективных задач Чистяков назвал ремонт улицы Азина после завершения работ на федеральной трассе.