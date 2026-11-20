Петербургским водителям электробусов готовы платить до 200 тысяч рублей
Российским водителям готовы платить сотни тысяч рублей в месяц — в некоторых городах зарплаты превышают 350 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге есть зарплатные предложения до 200 тысяч рублей, отмечено в исследовании SuperJob.
Самое щедрое предложение — в Набережных Челнах. Водителю-экспедитору там обещают от 350 тысяч рублей. В Москве специалисту с правами категории Е предлагают 270–330 тысяч рублей, в Магадане — 260–300 тысяч рублей.
В Усть-Илимске водитель лесовоза может рассчитывать на 217,5 тысячи рублей, а начальнику автотранспортного участка в якутском поселке Югоренок готовы платить от 174 до 217,5 тысячи рублей. Петербургским водителям электробусов предлагают до 200 тысяч рублей.
В октябре 2026 года профессия водителя грузовика стала самой востребованной в транспортно-логистической сфере, обойдя кладовщиков и комплектовщиков. При этом 51% вакансий в отрасли рассчитаны на соискателей без опыта или со стажем до года.