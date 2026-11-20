Водитель и пассажир пострадали при наезде автомобиля на здание в Ижевске
BMW съехал с дороги на перекрестке улицы Гагарина
В результате ДТП в Ижевске пострадали водитель и пассажир автомобиля. Авария произошла 19 ноября около 23:20 на регулируемом перекрестке напротив дома №5Б по улице Гагарина в Ижевске, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.
По предварительным данным, 36-летний водитель не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и врезался в фасад здания. 39-летний пассажир получил телесные повреждения, водитель с травмами был госпитализирован.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.