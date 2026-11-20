В результате ДТП в Ижевске пострадали водитель и пассажир автомобиля. Авария произошла 19 ноября около 23:20 на регулируемом перекрестке напротив дома №5Б по улице Гагарина в Ижевске, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.