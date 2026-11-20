В Выборге оборудование появилось в Калининском районе, в Светогорске — на улицах Льва Толстого и Буденного, в Рощино — у вокзала и в Линдуловской роще. Улучшения коснулись и поселков Глубокое, Черничное, Токарево и Приветнинское, а также двух садоводств: «Здоровье» в Рощинском лесничестве и «Омега» в поселке Зеленая Роща.