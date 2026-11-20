В Выборгском районе улучшили качество сотовой связи и мобильного интернета
В нескольких населенных пунктах Выборгского района установили и запустили новые базовые станции сотовой связи. Об этом сообщил «ЛенТВ24» со ссылкой на комитет цифрового развития региона.
В Выборге оборудование появилось в Калининском районе, в Светогорске — на улицах Льва Толстого и Буденного, в Рощино — у вокзала и в Линдуловской роще. Улучшения коснулись и поселков Глубокое, Черничное, Токарево и Приветнинское, а также двух садоводств: «Здоровье» в Рощинском лесничестве и «Омега» в поселке Зеленая Роща.
Местные жители, как отметили в комитете, должны ощутить повышение качества голосовой связи. Стабильность работы и скорость мобильного интернета также изменятся к лучшему.