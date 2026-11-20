Железноводск направит 13,8 млн рублей на новогодние украшения
Дефицит городского бюджета превышает 88,65 млн рублей
Управление городского хозяйства Железноводска объявило три закупки праздничных украшений общей начальной стоимостью около 13,8 млн руб. Поставить изделия должны до 1 декабря 2026 года. Деньги предусмотрены из бюджета Ставропольского края, следует из данных портала госзакупок.
Крупнейший комплект оценили примерно в 7 млн руб. В него включили каркасную ель высотой не менее 12 м, арку «Лапник», арт-объекты «Созвездие» и «АРТ-114», декоративные сани, фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Еще около 4,6 млн руб. город планирует потратить на световые фигуры, включая двух петухов, снежинки, елочные шары, спиральные ели, звезды и пять пингвинов — на коньках, с хоккейной клюшкой, на лыжах, сноуборде и санках. Третий заказ, примерно на 2,1 млн руб., также включает световые композиции и фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Заказчиком выступило управление городского хозяйства администрации города.
Расходы запланировали на фоне дефицита городского бюджета. По решению думы от 24 июля 2026 года доходы бюджета на год составили 3,076 млрд руб., расходы — 3,165 млрд руб.; плановый дефицит — 88,65 млн руб. Это около 2,9% от объема доходов.
Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в 2026 году город регулярно сталкивался с перебоями водоснабжения. В феврале после аварии подача воды в Железноводск сократилась втрое от обычного объема. В мае авария произошла на участке водовода на границе Железноводска и Предгорного округа; власти сообщали о сложной ситуации с водоснабжением и работе коммунальных служб по восстановлению подачи.
19 ноября 2026 года городские СМИ сообщили о начале монтажа новогодних инсталляций. Глава Железноводска Евгений Бакулин заявил, что в этом году украшений будет больше.