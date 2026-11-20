Крупнейший комплект оценили примерно в 7 млн руб. В него включили каркасную ель высотой не менее 12 м, арку «Лапник», арт-объекты «Созвездие» и «АРТ-114», декоративные сани, фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Еще около 4,6 млн руб. город планирует потратить на световые фигуры, включая двух петухов, снежинки, елочные шары, спиральные ели, звезды и пять пингвинов — на коньках, с хоккейной клюшкой, на лыжах, сноуборде и санках. Третий заказ, примерно на 2,1 млн руб., также включает световые композиции и фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Заказчиком выступило управление городского хозяйства администрации города.