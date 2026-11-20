В Дагестане после пожара в школе Хебатли детей переведут в другое здание
В селе Хебатли Цунтинского района Дагестана организуют занятия для 49 школьников после пожара, уничтожившего здание местной школы. Учебный процесс возобновится 23 ноября в приспособленном двухэтажном помещении, предоставленном районной администрацией. Об этом сообщил министр образования и науки республики Яхья Бучаев.
Занятия будут проходить в одну смену. Для учеников начальных классов организуют горячее питание. По словам министра, в школе работают 18 педагогов и 10 сотрудников технического персонала. В результате пожара никто не пострадал.
Сгоревшее здание школы было построено в 1972 году. С 2020 года в селе возводят новую школу, завершить строительство которой планируется в 2027 году. Яхья Бучаев сообщил, что держит на личном контроле организацию учебного процесса и ход восстановительных работ.