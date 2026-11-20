Концерты Светы и Даны Соколовой, документалки о Сильвестре Сталлоне и Элизабет Холмс
Куда сходить в Краснодаре 20, 21 и 22 ноября
В пятницу, субботу и воскресенье краснодарцы и гости города смогут послушать живую музыку разных жанров, посмотреть кино и спектакли, а также посетить выставку богомолов. Подробнее — в афише «Ъ-Кубань».
Музыка
20 ноября в 20:00 в концертном зале «Порт 219» состоится концерт певицы Светы (Светлана Колтунова). Одна из самых популярных исполнительниц танцевальной поп-музыки нулевых исполнит все хиты, среди которых треки «Дорога в аэропорт», «Что мне делать сегодня», «Твои глаза», «А может нет, а может да», «Ты не мой» и другие, обещают организаторы концерта.
Стоимость билетов — от 3515 руб. (12+)
21 ноября в 19:00 на сцене Sgt. Pepper’s Bar — рок-исполнительница Дана Соколова с акустической программой. В 2018 году она выпустила первый альбом, включивший в себя песню «Индиго», ставшую для артистки знаковой. Также наиболее популярными являются треки «Стрела», «Разведи небо» и «Львиное сердце».
Стоимость билетов — от 2700 руб. (12+)
22 ноября в 20:00 на «Кроп Арене» выступит рэпер Тринадцать карат (Александр Ясюкевич). Дебютный трек артиста «Твоя подруга» вышел в 2020 году и стал популярным в TikTok. Широкую известность музыканту принес альбом «13 причин почему» (2022). Популярными у слушателей тали композиции «Во снах», «Проваливай» и «Больше не буду».
Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)
Спектакли
Культурно-театральная площадка «Дом с кокошником» в пятницу в 20:00, в субботу в 16:00 и 20:00 покажет спектакль «Циники» по модернистскому роману Анатолия Мариенгофа. Действие разворачивается в Москве с 1918 по 1924 год. В центре истории — сложные взаимоотношения интеллигента-историка Владимира и саркастичной, свободной от предрассудков Ольги. Организаторы описывают постановку как смесь «черного юмора на грани сумасшествия, циничных замечаний сквозь сжатые зубы и пылких любовных признаний на обломках старого мира».
Стоимость билетов — 3000 руб. (16+)
21 ноября в 19:00 на сцене «Одного театра» — драма «Я умер от варенья». Спектакль исследует обыкновенную человеческую жизнь со всеми ее комичными, абсурдными и мрачными моментами через хулиганскую поэзию, сказано в описании.
Стоимость билетов — 1100 руб. (16+)
Театр «Свои» 22 ноября в 12:00 представит кукольный спектакль «Дюймовочка». Это история о том, как крошечная девушка благодаря своему чистому сердцу прошла все испытания, обрела силу, нашла чудесный мир и свое счастье.
Стоимость билетов — 900 руб. (0+)
Кино
В кинотеатрах Краснодара в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру этой недели — документальный фильм «Увидеть все» о Элизабет Холмс. Она была одной из самых молодых миллиардерш мира, пока ее компания не оказалась в центре крупнейшего мошеннического скандала в истории Кремниевой долины. Потеряв все свое состояние и получив тюремный срок, за месяц до заключения она приглашает в свой дом съемочную группу во главе с комиком-авангардистом.
Стоимость билетов — от 410 руб. (18+)
Еще одна премьера недели — криминальная драма «Бумажный тигр» с Майлзом Теллером, Адамом Драйвером и Скарлетт Йоханссон. Нью-Йорк, 1986 год. Бывший коп Гарри и его брат, инженер Айзек, изо всех сил стремятся преуспеть в жизни и в итоге случайно оказываются втянуты в рискованную схему. Пытаясь проложить себе путь через опасный мир коррупции и насилия, братья вскоре попадают в поле зрения жестокой русской мафии, из-за чего их крепкая связь начинает рушиться, а предательство становится не таким уж немыслимым.
Стоимость билетов — от 420 руб. (18+)
Также на больших экранах вышел фильм-биография «Рокки — это я» о Сильвестре Сталлоне. Начинающий актер пишет сценарий про молодого боксера. Блестящую историю хочет купить крупная голливудская студия, но Сталлоне готов ее продать только при условии, что главную роль Рокки сыграет он сам. Студийные боссы не воспринимают всерьез амбиции выскочки, чье лицо частично перекошено, а речь полна дефектов. Отказавшись от предложенного гонорара, Сталлоне полон решимости снять фильм своей мечты самостоятельно, несмотря ни на какие трудности.
Стоимость билетов — от 440 руб. (18+)
Выставка
В музее-заповеднике им. Фелицына продолжается выставка «Богомолы — насекомые с другой планеты». Экспозиция представляет собой уникальную энтомологическую коллекцию — около 50 экземпляров редких насекомых, обитающих преимущественно на территории Африки, Индии, Вьетнама, Южной Европы, Мадагаскара. Большую часть выставки составляют редкие виды палочников, индийские богомолы, богомолы-призраки и другие. Также в музее представлены пауки, скорпионы и гекконы.
Стоимость билетов — от 350 руб. (6+)