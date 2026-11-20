В Пермском крае расширяются возможности для локализации производства компонентов промышленного оборудования
Пермская компания «Роботех» стала обладателем премии «Твердые знаки» издания «Коммерсантъ-Прикамье» в номинации «Железная рука». Награда за создание собственного центра аддитивной печати и литейного производства вручена председателю совета директоров ООО «Роботех» Евгению Пошвину.
Развитие собственной производственной базы стало для компании одним из ключевых направлений локализации производства. Сегодня «Роботех» объединяет разработку промышленных роботов и программного обеспечения, производство аддитивных установок, промышленную 3D-печать, литье, механообработку и сборку оборудования.
Особенность созданного производственного контура в том, что цех промышленной 3D-печати работает на аддитивных установках Binder Jetting, разработанных и выпускаемых самим «Роботехом». Оборудование позволяет напрямую по цифровой модели изготавливать песчано-полимерные литейные формы и стержни сложной геометрии, необходимые для производства металлических деталей.
При этом мощности центра используются не только для собственных задач компании. Предприятия Пермского края могут заказывать изготовление литейной оснастки, форм и стержней для опытного и серийного производства, сокращая сроки освоения и вывода новой продукции на рынок.
«Для промышленности сегодня критически важна не только стоимость производства, но и скорость реализации новых проектов. Аддитивные технологии позволяют сократить путь от цифровой модели до получения литейной формы и готовой отливки. Это дает предприятиям возможность быстрее изготавливать опытные образцы, отрабатывать новые конструкции и выводить изделия в серийное производство», – отметил Евгений Пошвин.
Развитие таких компетенций внутри региона снижает зависимость предприятий от удаленных поставщиков литейной оснастки и сокращает логистические и производственные сроки.
«Для нас импортозамещение – это не просто замена зарубежной детали российским аналогом. Более устойчивый результат дает создание всей технологической цепочки внутри региона: от разработки и цифровой модели до изготовления оснастки, получения отливки, механообработки, сборки и испытаний. Причем эти компетенции должны работать не только на одну компанию, а быть доступными промышленным предприятиям Пермского края», – подчеркнул Евгений Пошвин.
Таким образом, собственные технологии «Роботеха», изначально создаваемые для производства промышленных роботов и аддитивного оборудования, становятся частью общей производственной инфраструктуры региона. Возможность оперативно изготавливать сложную литейную оснастку и компоненты сокращает сроки освоения новой продукции и способствует повышению промышленного и технологического потенциала Пермского края.
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