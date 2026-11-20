На Ставрополье отремонтировали крыши четырех домов за 17,2 млн рублей
В селе Дивном Апанасенковского округа завершили капитальный ремонт скатных крыш четырех многоквартирных домов общей площадью более 2,3 тыс. кв. м. Стоимость работ превысила 17,2 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Ставропольского края.
Ремонт провели в домах на Железнодорожной, 10, Вокзальной, 23, Советской, 81 и в Аптечном переулке, 6. Здания построены в период с 1958 по 1986 год. По данным фонда, прежнее асбестоцементное покрытие за время эксплуатации растрескалось и получило повреждения, также требовали восстановления вентиляционные каналы и водостоки.
В ходе работ демонтировали старую кровлю, заменили поврежденные элементы стропильной системы и обрешетку, обработали деревянные конструкции огнебиозащитными составами. На крышах смонтировали парогидроизоляцию и новое покрытие из металлопрофиля, восстановили вентиляционные каналы, установили снегозадержатели, защитные ограждения и водосточные системы.