Ремонт провели в домах на Железнодорожной, 10, Вокзальной, 23, Советской, 81 и в Аптечном переулке, 6. Здания построены в период с 1958 по 1986 год. По данным фонда, прежнее асбестоцементное покрытие за время эксплуатации растрескалось и получило повреждения, также требовали восстановления вентиляционные каналы и водостоки.