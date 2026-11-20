При этом число трудоустроенных осужденных сократилось на 11,5% — до 1,9 тыс. человек. На фоне меньшей занятости выросли два показателя: норма выработки достигла 51,5% против 44,95% за январь—октябрь 2025 года, а среднемесячная зарплата за десять месяцев увеличилась на 38,8% год к году. ГУФСИН не раскрыло в публикации размер этой зарплаты, поэтому сопоставить ее с конкретной суммой нельзя.