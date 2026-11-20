В колониях Ростовской области за десять месяцев создали новых 168 рабочих мест
При этом число трудоустроенных осужденных сократилось на 11,5%
За январь—октябрь 2026 года исправительные учреждения Ростовской области открыли 168 дополнительных рабочих мест на производстве. Годом ранее за тот же период создали 69 мест. Рост составил 143,5%, пишет РБК Ростов со ссылкой на данные регионального ГУФСИН.
При этом число трудоустроенных осужденных сократилось на 11,5% — до 1,9 тыс. человек. На фоне меньшей занятости выросли два показателя: норма выработки достигла 51,5% против 44,95% за январь—октябрь 2025 года, а среднемесячная зарплата за десять месяцев увеличилась на 38,8% год к году. ГУФСИН не раскрыло в публикации размер этой зарплаты, поэтому сопоставить ее с конкретной суммой нельзя.
Зарплата росла и в течение года: в мае она составляла в среднем 16,8 тыс. руб. — на 43,3% больше, чем годом ранее. По итогам первого полугодия показатель достиг 17,1 тыс. руб., прибавив 40,6% к аналогичному периоду 2025 года, когда он составлял 12,2 тыс. руб. Эти значения относятся к разным отчетным периодам и не позволяют определить среднюю зарплату за десять месяцев.
Оплата труда осужденных, по сообщению ГУФСИН, рассчитывается с учетом установленного минимального размера оплаты труда. На Дону действуют девять центров трудовой адаптации при исправительных учреждениях. Там шьют одежду, делают мебель и моющие средства, выпускают продукты питания, обрабатывают металл и древесину. Часть продукции учреждения используют для собственных нужд. Ранее ГУФСИН также сообщало, что за первые шесть месяцев 2026 года к труду привлекли около 1,9 тыс. осужденных против 2,2 тыс. годом ранее.
Увеличение числа новых мест за десять месяцев не сопровождалось ростом общей численности работающих: занятых стало меньше, тогда как ведомство зафиксировало повышение выработки и оплаты. Причины ГУФСИН не уточнило.