С учетом инфляции прирост составил 5,3%. Господин Эберенц отметил, что инвестиционная активность остается сдержанной на фоне высокой базы: в предыдущие годы капиталовложения в округе росли в среднем на 8% в год. По данным Северо-Кавказстата, динамика по регионам оказалась неоднородной. В Дагестане вложения увеличились в 1,4 раза, до 204,5 млрд руб., в Ингушетии — на 21,9%, до 9,2 млрд руб. Рост также показали Северная Осетия — на 2,6%, до 13,6 млрд руб., Кабардино-Балкария — на 1,3%, до 23,8 млрд руб., и Чечня — на 0,1%, до 73,8 млрд руб. В Карачаево-Черкесии инвестиции сократились на 23,3%, до 11,3 млрд руб., а в Ставропольском крае — на 22,6%, до 120,8 млрд руб.