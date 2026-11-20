В СКФО инвестиции в основной капитал выросли на 5,3%
Общий рост СКФО обеспечили прежде всего Дагестан и Ингушетия
Инвестиции в основной капитал регионов Северо-Кавказского федерального округа в январе—июне 2026 года достигли 456,9 млрд руб. — на 5,3% больше, чем годом ранее, пишет РБК Кавказ со ссылкой на начальника Южного главного управления Банка России Евгения Эберенца.
С учетом инфляции прирост составил 5,3%. Господин Эберенц отметил, что инвестиционная активность остается сдержанной на фоне высокой базы: в предыдущие годы капиталовложения в округе росли в среднем на 8% в год. По данным Северо-Кавказстата, динамика по регионам оказалась неоднородной. В Дагестане вложения увеличились в 1,4 раза, до 204,5 млрд руб., в Ингушетии — на 21,9%, до 9,2 млрд руб. Рост также показали Северная Осетия — на 2,6%, до 13,6 млрд руб., Кабардино-Балкария — на 1,3%, до 23,8 млрд руб., и Чечня — на 0,1%, до 73,8 млрд руб. В Карачаево-Черкесии инвестиции сократились на 23,3%, до 11,3 млрд руб., а в Ставропольском крае — на 22,6%, до 120,8 млрд руб.
Компании в основном вкладывали собственные средства, однако, по словам эксперта, выросла доля бизнеса, который привлекал кредиты и бюджетное финансирование — в том числе льготные программы и средства нацпроектов. Деньги направляли на строительство зданий и сооружений, а также на обновление и модернизацию производственных мощностей. При этом вложения уменьшились в добыче полезных ископаемых, сельском хозяйстве, транспорте и хранении, а также обрабатывающей промышленности.
Отдельные проекты показывают, что спад в отрасли не исключает роста конкретных предприятий. В августе в Кумторкалинском районе Дагестана открылась кондитерская фабрика «Юнион»: инвестиции в ее создание оценивались в 2,8 млрд руб., заявленная мощность — 12 тыс. тонн продукции в год. В ноябре региональные власти сообщили о планах расширить предприятие: новая линия должна добавить 10,98 тыс. тонн выпуска в год и создать 44 рабочих места.
Туризм стал одним из источников роста инвестиций в торговлю и услуги. В Дагестане развивают Каспийский прибрежный кластер — всесезонный туристско-рекреационный комплекс; на Кубани строят гостиничные проекты. В целом по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам опросы Банка России показали улучшение оценок текущей инвестиционной активности в третьем квартале и ожиданий на четвертый. Позитивнее оценивали перспективы компании, занятые строительством инженерных сооружений и гостиничным бизнесом, а также предприятия здравоохранения, информации и связи. При этом общий рост СКФО обеспечили прежде всего Дагестан и Ингушетия, тогда как снижение в Ставропольском крае почти достигло четверти.