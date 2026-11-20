Вторая половина сезона показывает важный контекст: урожайность кукурузы на Ставрополье обычно меняется по мере уборки. В конце октября средний показатель был 69,6 ц/га, а к 19 ноября достиг 70 ц/га. В 2025 году к завершению кампании край собрал более 493 тыс. тонн кукурузы, средняя урожайность составила 39,7 ц/га; Росстат позднее оценил урожайность за год в 40,6 ц/га. Разница между промежуточными и итоговыми цифрами объясняет, почему показатели на одну и ту же дату нельзя напрямую сравнивать с окончательным результатом сезона.