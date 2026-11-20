Урожайность кукурузы на Ставрополье выросла в 1,7 раза в 2026 году
Разница с прошлым годом составляет 28 ц/га, или около 67%
К 19 ноября ставропольские аграрии собрали 507,4 тыс. тонн кукурузы с 72,4 тыс. га — это 65% запланированной площади. Средняя урожайность достигла 70 ц/га против 42 ц/га на ту же дату прошлого года. Разница составляет 28 ц/га, или около 67%. Такие оперативные данные распространил региональный Минсельхоз.
Цифры пока описывают ход уборки, а не итог сезона. В ведомственном отчете на 30 октября край убрал 58,3 тыс. га, или 52,7% плана, и получил 405,7 тыс. тонн при урожайности 69,6 ц/га. За тот же период 2025 года собрали 265,3 тыс. тонн с урожайностью 39,8 ц/га. Значит, к середине ноября к октябрьскому сбору прибавилось около 101,7 тыс. тонн, а средняя отдача гектара продолжила расти.
Министр сельского хозяйства края Олег Безменов объяснил прибавку применением гибридов, подходящих к местным почвам и климату, точным земледелием, орошением и дифференцированным внесением удобрений. В числе причин он также назвал осадки в ключевые фазы роста и благоприятную температуру. Это оценка ведомства; опубликованные оперативные данные не разбивают вклад каждого фактора и не позволяют определить, какая доля прироста связана с погодой, технологиями или изменением площадей.
Вторая половина сезона показывает важный контекст: урожайность кукурузы на Ставрополье обычно меняется по мере уборки. В конце октября средний показатель был 69,6 ц/га, а к 19 ноября достиг 70 ц/га. В 2025 году к завершению кампании край собрал более 493 тыс. тонн кукурузы, средняя урожайность составила 39,7 ц/га; Росстат позднее оценил урожайность за год в 40,6 ц/га. Разница между промежуточными и итоговыми цифрами объясняет, почему показатели на одну и ту же дату нельзя напрямую сравнивать с окончательным результатом сезона.
Кукуруза обеспечивает сырьем животноводство, пищевые производства и переработчиков. Ее сбор увеличит общий валовой урожай зерновых и зернобобовых, который, по исходному сообщению, уже составил 9,3 млн тонн. Поскольку уборка еще не закончилась, окончательный объем кукурузы и средняя урожайность могут измениться.
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