На «Коле» между Кировском и Синявино-2 на два дня ограничат скорость до 40 км/ч
На трассе будут попеременно закрывать полосы движения в обе стороны
На трассе «Кола» 20 и 21 ноября ограничат пропускную способность из-за укрепления обочин. Работы развернут на отрезке с 40-го по 52-й км между Кировском и поселком Синявино-2, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Полосы будут перекрывать поэтапно, участками протяженностью до 500 метров: в обоих направлениях попеременно закроют одну из двух полос. На оставшейся полосе введут ограничение скорости до 40 км/ч.
На месте установят временные дорожные знаки и водоналивные барьеры, смонтируют световую сигнализацию. Водителям стоит заранее планировать поездки и быть внимательнее на этом участке, предупредили в пресс-службе.