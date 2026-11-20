На трассе «Кола» 20 и 21 ноября ограничат пропускную способность из-за укрепления обочин. Работы развернут на отрезке с 40-го по 52-й км между Кировском и поселком Синявино-2, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».