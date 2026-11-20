В правительстве Северной Осетии сменились восемь министров
Сергей Меняйло подписал указы о кадровых перестановках в правительстве Северной Осетии. Новые руководители получили восемь министерств, сообщает пресс-служба регионального кабмина.
Юрий Абаев вновь возглавил министерство труда и соцразвития с повышением до заместителя председателя правительства. В ведомстве он уже работал министром: официальный сайт министерства упоминал его в этой должности весной 2026 года.
Из остальных перестановок часть связана с новыми назначениями, часть — с изменением статуса временно исполнявших обязанности. Сослан Фраев возглавил министерство физической культуры и спорта, Вадим Базаев — министерство экологии и природных ресурсов, Олег Атаров — министерство промышленности и инвестиций, Батраз Гудиев — министерство культуры, Алан Багиев — министерство по национальной политике и внешним связям. Алан Тавасиев получил пост министра сельского хозяйства. Его предшественник в статусе исполняющего обязанности, Алан Макиев, останется первым заместителем руководителя ведомства.
Единственную прямо названную причину ухода региональные власти указали для Тимура Караева: он оставил пост министра ЖКХ, топлива и энергетики по собственному желанию, поскольку переходит на другую работу. Куда именно он переходит, сообщения не уточняют.
Перестановки проходят на фоне формирования нового кабинета после переназначения Сергея Меняйло на второй пятилетний срок. 20 сентября парламент республики вновь утвердил его главой региона; после вступления главы в должность правительство сложило полномочия, но продолжило работу до формирования нового состава. В конце сентября Сергей Меняйло представил Бориса Джанаева на пост председателя правительства, а в начале октября власти сообщили о назначении Романа Батыршина первым вице-премьером и о других кадровых решениях.