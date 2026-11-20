Перестановки проходят на фоне формирования нового кабинета после переназначения Сергея Меняйло на второй пятилетний срок. 20 сентября парламент республики вновь утвердил его главой региона; после вступления главы в должность правительство сложило полномочия, но продолжило работу до формирования нового состава. В конце сентября Сергей Меняйло представил Бориса Джанаева на пост председателя правительства, а в начале октября власти сообщили о назначении Романа Батыршина первым вице-премьером и о других кадровых решениях.