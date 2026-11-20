В ведомствах предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Тем, кто находится в помещении, рекомендовано укрыться в комнатах без окон со сплошными стенами. Находящимся в автомобилях советуют покинуть транспорт и направиться в ближайшее укрытие. Для вызова экстренных служб необходимо звонить по номеру 112.