В пятницу в Петербурге будет тепло и пасмурно
На следующей неделе Санкт-Петербургу обещают снег и холод. В пятницу, 20 ноября, погода останется осенней. Будет пасмурно, во второй половине дня ожидается слабый дождь.
Днем температура воздуха, по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», поднимется до +4 градусов. Ночью ожидается такая же температура.
Ветер будет умеренным, с порывами до 7 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.
Самую высокую температуру воздуха 20 ноября фиксировали в 1996 году — было +9,9 градуса. Самую низкую — в 1890 году. Тогда похолодало до -18,2 градуса.