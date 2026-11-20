При самовольном размещении ВОЛС на опорах ЛЭП провайдеры не только нарушают закон, монтируя оборудование на чужом имуществе без согласования, но и не учитывают требования безопасности. Каждый самовольный подвес – серьезная угроза для стабильной работы энергосистемы, особенно в условиях сибирской зимы. Налипание снега на провода ВОЛС увеличивает их вес и существенно повышает нагрузку на конструкцию опоры ЛЭП. Кроме того, из-за слишком близкого расположения проводов линий связи и линий электропередачи высок риск их схлеста, что может привести к обрыву и перерывам электроснабжения.