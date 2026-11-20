«Россети Новосибирск» демонтировали более 126 км незаконных подвесов оптоволокна
«Россети Новосибирск» последовательно пресекают факты незаконного использования электросетевой инфраструктуры для размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). С начала года специалисты компании демонтировали более 126 км самовольных подвесов ВОЛС, освободив 763 опоры линий электропередачи (ЛЭП) от стороннего телеком-оборудования. Эти меры позволили снизить риски технологических нарушений и обеспечить беспрепятственный доступ к энергообъектам для обслуживания.
При самовольном размещении ВОЛС на опорах ЛЭП провайдеры не только нарушают закон, монтируя оборудование на чужом имуществе без согласования, но и не учитывают требования безопасности. Каждый самовольный подвес – серьезная угроза для стабильной работы энергосистемы, особенно в условиях сибирской зимы. Налипание снега на провода ВОЛС увеличивает их вес и существенно повышает нагрузку на конструкцию опоры ЛЭП. Кроме того, из-за слишком близкого расположения проводов линий связи и линий электропередачи высок риск их схлеста, что может привести к обрыву и перерывам электроснабжения.
Чтобы выявлять нарушения на ранней стадии, специалисты «Россети Новосибирск» не сбавляют активность рейдов по осмотру электросетей на предмет незаконного размещения телеком-оборудования. За 10 месяцев осмотрено на 28 % больше опор ЛЭП, чем за аналогичный период прошлого года. Такой объем мониторинга позволяет оперативно обнаруживать нелегальные ВОЛС и прорабатывать с владельцами оборудования пути решения вопроса.
По факту фиксации самовольного подвеса энергетики направляют уведомления провайдерам о необходимости приведения ВОЛС в соответствие с нормативными требованиями. Если собственник оборудования не установлен или недобросовестный телеком-оператор не реагирует на сигнал сетевой организации, то проводится принудительный демонтаж с последующим взысканием понесенных затрат.
Системный подход к контролю позволил не только освободить ЛЭП от нелегальных линий связи, но и добиться роста темпов легализации ранее выявленных самовольных подвесов почти в 1,5 раза. За прошедшие 10 месяцев 2026 года приведены в соответствие с требованиями и надлежащим образом оформлены ВОЛС почти на 30 тысячах опор.
Обеспечение надежного электроснабжения потребителей и безопасности энергообъектов остается приоритетом «Россети Новосибирск». Работа по выявлению, легализации и демонтажу незаконных подвесов ВОЛС будет продолжена. Энергетики призывают операторов связи к конструктивному взаимодействию: надлежащее размещение совместных подвесов – это вклад в общую надежность инфраструктуры, от которой зависят комфорт и безопасность жителей региона, особенно в период зимнего максимума нагрузок.
Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru
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