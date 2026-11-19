В Новороссийске приостановили подачу тепла в дома из-за перебоев с водой
В Новороссийске временно прекратили теплоснабжение ряда жилых домов и двух социальных объектов. Причиной стало отсутствие холодной воды на котельной на улице Видова. Об этом сообщает муниципальный центр управления города.
Подача холодной воды на котельную прекратилась накануне вечером, 18 ноября. Из-за этого не удалось сформировать необходимый аварийный запас для бесперебойной работы оборудования. С 21:00 19 ноября, после снижения уровня воды в накопительных баках, теплоснабжение временно приостановили.
Под отключение попали дома на Анапском шоссе, улицах Видова, Козлова, Московской и Цемдолинской. Без тепла также остались детский сад № 82 и станция переливания крови.
Отмечается, что подачу тепла возобновят после восстановления водоснабжения котельной.