Главные новости за 19 ноября. Кавказ
Конкурсный управляющий ЗАО «Строительное монтажное управление-4» (ЗАО «СМУ-4») Алексей Шаволин подал заявление в Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики о взыскании убытков с бывших руководителей компании. Об этом сообщается в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Компания была признана банкротом решением суда от 16 июня 2026 года, в отношении неё открыто конкурсное производство до 27 ноября 2026 года.
На конкурс по первому этапу реконструкции Тарского группового водопровода в Пригородном районе Северной Осетии не поступило ни одной заявки. Закупочная комиссия признала его несостоявшимся. Начальная цена контракта составляла 1,733 млрд руб., аванс — 30%, или около 520 млн руб. Извещение опубликовали 27 октября, срок подачи заявок истек 19 ноября 2026 года. Это следует из протокола итогов, полученного из ЕИС.
Местная администрация Нальчика объявила электронный аукцион на возобновляемую кредитную линию с лимитом 800 млн руб. Деньги нужны для финансирования дефицита городского бюджета. Начальная цена закупки — 144 млн руб.; это цена финансовой услуги, а не сумма кредита. Заявки принимают до 27 ноября, итоги аукциона назначили на 30 ноября, следует из данных ЕИС.
Поступления в бюджет Дагестана с начала 2026 года увеличились на 14,4%, а в консолидированный бюджет республики — на 13%. По всем ключевым направлениям план сбора налогов перевыполнен. Такие предварительные итоги глава региона Федор Щукин обсудил на встрече с руководителем управления ФНС по республике Айдаром Байрамовым.
Госжилинспекция Дагестана потребовала от АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» пересчитать плату жителям Махачкалы за холодную воду, подачу которой ограничивали 14 и 15 ноября. Оператор должен сообщить инспекции о принятых мерах до 27 ноября.