Главные новости за 19 ноября. Ростов-на-Дону и область
Предельная стоимость технического осмотра легковых автомобилей в Ростовской области с 1 января 2027 года увеличится на 67 руб. — до 1,27 тыс. руб. Новые тарифы утвердило региональное правительство постановлением №929.
В Ростове-на-Дону арестовали имущество, денежные средства и банковские счета трех обвиняемых в махинациях при исполнении гособоронзаказа на таганрогском заводе «Звезда-Стрела». Общая стоимость арестованных активов составила 57 млн руб. Уголовное дело связано с хищением более 110 млн руб.
Глава Новошахтинска Ростовской области Сергей Бондаренко объявил о сложении полномочий. Сообщение об этом появилось в его канале в мессенджере «Макс».
Законодательное собрание Ростовской области 17 ноября утвердило полный запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Ограничения вступят в силу 1 марта 2027 года и будут действовать до 1 марта 2032 года. Запрет распространяется на покупателей любого возраста.
Суд по ходатайству следователя заключил под стражу 36-летнего жителя Новочеркасска, подозреваемого в убийстве двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение.