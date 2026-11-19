Инцидент произошел 15 ноября в Калининском районе. В полицию обратилась 68-летняя ревизор-контролер. Она сообщила, что около 11:05 во время ссоры один из пассажиров попытался вытолкнуть ее из автобуса, а затем нанес удар ногой в живот. После этого мужчина скрылся.