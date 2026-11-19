На проспекте Просвещения задержали подозреваемого в нападении на контролера автобуса
В Санкт-Петербурге задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в нападении на контролера автобуса № 176. Во время конфликта пассажир попытался вытолкнуть женщину из салона и ударил ее ногой в живот. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве, сообщили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.
Инцидент произошел 15 ноября в Калининском районе. В полицию обратилась 68-летняя ревизор-контролер. Она сообщила, что около 11:05 во время ссоры один из пассажиров попытался вытолкнуть ее из автобуса, а затем нанес удар ногой в живот. После этого мужчина скрылся.
Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого нападавшего и задержали его спустя два дня на проспекте Просвещения. Им оказался 41-летний мужчина. Его доставили в отдел полиции.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по пункту «в» части 1 статьи 213 УК РФ. Мужчину также задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.