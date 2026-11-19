Пожар произошел в ночь на 19 ноября. Огонь распространился на площади 1,15 тыс. кв. м. Сгоревшая школа была построена в 1972 году. При этом еще шесть лет назад в селе начали возводить новое учебное заведение, завершить строительство которого планируется в 2027 году.