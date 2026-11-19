В Дагестане 55 учеников сгоревшей школы переведут на занятия в частный дом
Учебу для 55 школьников из села Хебатли Цунтинского района Дагестана организуют в одном из частных домов. Временное помещение уже подобрано, занятия начнутся в понедельник. Таким образом, власти намерены сохранить учебный процесс после пожара, уничтожившего школу и несколько жилых домов, сообщил депутат Народного собрания республики Асланбег Далгатов.
Пострадавшие от пожара семьи временно разместились у родственников. По поручению главы Дагестана Федора Щукина профильные службы должны обеспечить им необходимую поддержку и определить первоочередные меры помощи. В результате происшествия никто не пострадал.
Пожар произошел в ночь на 19 ноября. Огонь распространился на площади 1,15 тыс. кв. м. Сгоревшая школа была построена в 1972 году. При этом еще шесть лет назад в селе начали возводить новое учебное заведение, завершить строительство которого планируется в 2027 году.