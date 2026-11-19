На Ставрополье отчима приговорили к 20 годам колонии за преступления против двух девочек
В Ставропольском крае вынесли приговор 48-летнему мужчине и его 40-летней сожительнице по делу о преступлениях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних дочерей женщины. Мужчине назначили 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима, его сожительнице — 14 лет колонии общего режима. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.
По данным следствия и суда, с 2018 по 2025 год мужчина, проживавший вместе с женщиной и тремя ее дочерьми, совершал противоправные действия сексуального характера в отношении двух девочек. Мать знала о происходящем. Мужчина также хранил в нежилом помещении на территории домовладения наркотическое средство в крупном размере.
В зависимости от роли каждого из фигурантов суд признал их виновными в преступлениях, предусмотренных статьями об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и развратных действиях. Мужчину дополнительно осудили за незаконное хранение наркотиков. На время расследования оба фигуранта находились под стражей.