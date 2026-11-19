По данным следствия и суда, с 2018 по 2025 год мужчина, проживавший вместе с женщиной и тремя ее дочерьми, совершал противоправные действия сексуального характера в отношении двух девочек. Мать знала о происходящем. Мужчина также хранил в нежилом помещении на территории домовладения наркотическое средство в крупном размере.