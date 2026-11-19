Инвестиции предприятий Волгодонска в основной капитал в 2026 году достигли 14,2 млрд руб. Показатель вырос на 85,9% в сравнении с годом ранее. Такие данные привел глава городской администрации Дмитрий Вельможко, представляя отчет о работе за год.