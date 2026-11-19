Инвестиции предприятий Волгодонска в основной капитал выросли на 85,9%
Инвестиции предприятий Волгодонска в основной капитал в 2026 году достигли 14,2 млрд руб. Показатель вырос на 85,9% в сравнении с годом ранее. Такие данные привел глава городской администрации Дмитрий Вельможко, представляя отчет о работе за год.
По словам главы, городу удалось сократить муниципальный долг и полностью погасить коммерческие кредиты.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства в Волгодонске отремонтировали 4,5 км водопроводных и канализационных сетей. Обновили дороги в переулке Пушкина и на улице Советской, тротуар на Железнодорожной. В микрорайонах ремонт проездов и тротуаров обошелся в 16 млн руб.
В городе установили пять детских площадок и семь остановочных павильонов, отремонтировали три подземных перехода. На площади перед Домом культуры имени Курчатова запустили светомузыкальный фонтан.
После капитального ремонта открылась поликлиника №3. Социальную поддержку на общую сумму 1,3 млрд руб. получили более 70 тыс. жителей.
В числе приоритетов на 2027 год глава администрации назвал ремонт более 3 км улицы Гагарина, обновление магистральных водопроводных и канализационных сетей, благоустройство пешеходной зоны на улице Ленина и завершение ремонта школ.