Ремонт поврежденного дождями моста в Мурино завершат к середине декабря
Во Всеволожском районе Ленинградской области ремонтируют мост через реку Охту в Мурино, основание которого размыло после продолжительных дождей. Завершить работы планируют до середины декабря. Об этом вечером 19 ноября сообщило правительство региона.
К ремонту переправы приступило Киришское дорожное ремонтно-строительное управление. По данным специалистов, из-за размыва под частью несущих конструкций образовалась пустота, что привело к просадке дорожного полотна.
«Такие повреждения создали угрозу безопасности дорожного движения. Для предотвращения возможного разрушения проезжей части движение транспорта по поврежденной полосе временно ограничено»,— сообщил руководитель Киришского ДРСУ Виталий Клишин.
Водителей просят учитывать временные ограничения и с пониманием отнестись к неудобствам на время ремонта.