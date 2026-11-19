Посещаемость торговых центров Петербурга за девять месяцев снизилась на 4,1%
Посещаемость торговых комплексов Санкт-Петербурга за девять месяцев 2026 года сократилась на 4,1%, а средневзвешенная вакантность в качественных объектах выросла до 5,3%. Об этом 19 ноября сообщил генеральный директор управляющей компании «Ай Би Ритейл» (входит в ГК «Ай Би Групп») Святослав Борисов на деловом мероприятии «Торговые центры и платформенная экономика», пишет «Деловой Петербург».
По словам господина Борисова, давление маркетплейсов и снижение потребительского спроса продолжают менять экономику традиционных торговых комплексов. За три квартала 2026 года оборот интернет-торговли в России достиг 11 трлн рублей — почти столько же, сколько за весь 2025 год (11,5 трлн рублей). Доля онлайн-продаж в розничной торговле выросла до 20,6%.
Наиболее заметный переход покупателей в онлайн наблюдается в категориях, которые традиционно составляли основу арендаторов торговых центров. Доля интернет-продаж в мебельном сегменте достигла 79%, в категории детских товаров — 65%, бытовой техники и электроники — 60%, одежды и обуви — 55%.
На этом фоне строительство новых торговых объектов в Санкт-Петербурге практически остановилось. За девять месяцев 2026 года в городе открылся только один районный торговый центр — «Kronung Новогорелово» арендной площадью 11,8 тыс. кв. м. Даже крупные комплексы, запущенные в конце прошлого года, пока не вышли на полную загрузку: например, ТРК «Голливуд» спустя год работы заполнен примерно на 75%.
Чтобы сохранить заполняемость, владельцы устаревших торговых центров все чаще меняют назначение верхних этажей, переводя их из торговой функции в офисную.
«Большинство торговых центров Петербурга построены более 10 лет назад, и многие из них уже требуют не просто косметического ремонта, а полноценной реконцепции. Самые популярные решения сегодня связаны со сменой функции с торговой на офисную — в качестве примеров можно привести второй и третий этажи "Атлантик Сити" или третий этаж ТЦ "Рио". Положительный индекс по площади открытий сегодня показывают только досуговый сегмент, спорт, развлечения и общепит»,— отметил Святослав Борисов.