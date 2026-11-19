«Большинство торговых центров Петербурга построены более 10 лет назад, и многие из них уже требуют не просто косметического ремонта, а полноценной реконцепции. Самые популярные решения сегодня связаны со сменой функции с торговой на офисную — в качестве примеров можно привести второй и третий этажи "Атлантик Сити" или третий этаж ТЦ "Рио". Положительный индекс по площади открытий сегодня показывают только досуговый сегмент, спорт, развлечения и общепит»,— отметил Святослав Борисов.