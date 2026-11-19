В Петербурге объем ремонта тепловых сетей вырос в пять раз
Почти 30% тепловых сетей Санкт-Петербурга эксплуатируются более 25 лет. Город намерен обновлять трубопроводы быстрее, чем они изнашиваются. За последние годы темпы ремонта удалось увеличить, сообщил губернатор Александр Беглов.
По его словам, переломным моментом стал переход компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» под контроль города. После этого объем ремонтных работ вырос в пять раз.
Сейчас проектируют 75 объектов общей протяженностью более 230 км. Еще на 23 объектах работы уже ведутся. В первую очередь обновляют наиболее изношенные участки. В Пушкинском и Колпинском районах планируют заменить около 180 км тепловых сетей.
«В городе почти 10 тыс. километров тепловых сетей, и около 30% из них работают более 25 лет. У нас простая и понятная задача: менять сети быстрее, чем они стареют. За последние годы темпы мы нарастили»,— отметил Александр Беглов.
Для выявления дефектов теплоэнергетики используют современные технологии. В межотопительный период состояние труб обследуют с помощью датчиков и роботов. Тепловизионная съемка с воздуха и акустический мониторинг позволяют обнаруживать повреждения до возникновения аварий.