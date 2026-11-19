На Ставрополье пересмотрели оклады работников спортивных учреждений
Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края пересмотрело примерное положение об оплате труда сотрудников подведомственных государственных бюджетных и автономных учреждений. В документе обновлены должностные оклады тренеров, инструкторов, работников спортивных школ, педагогического, медицинского и обслуживающего персонала. Приказ №705/01-03 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2026 года. С ним ознакомился «Ъ-Кавказ».
Размеры окладов определяются в зависимости от профессиональной квалификационной группы и уровня должности. Так, для работников физической культуры и спорта первого квалификационного уровня предусмотрены оклады от 6,63 тыс. до 8,57 тыс. руб. Для специалистов второго уровня спортивной подготовки ставки составляют от 11,7 тыс. до 12,62 тыс. руб., третьего уровня — 13,88 тыс. руб.
В обновленные таблицы также включены должности работников спортивных школ и школ олимпийского резерва, педагогов, библиотекарей, технических и административных сотрудников. Отдельные размеры окладов установлены для медицинского персонала. Например, ставка врача-специалиста составляет 10,19 тыс. руб., врача общей практики — 10,36 тыс. руб., старшей медицинской сестры — 9,26 тыс. руб. Для ряда общеотраслевых должностей предусмотрены оклады от 5,98 тыс. руб.
Указанные суммы представляют собой должностные оклады и ставки, а не итоговый размер заработной платы. Оплата труда работников учреждений формируется с учетом предусмотренных выплат и компенсационных и стимулирующих надбавок. Приказ вступает в силу на следующий день после официального опубликования.