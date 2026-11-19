Размеры окладов определяются в зависимости от профессиональной квалификационной группы и уровня должности. Так, для работников физической культуры и спорта первого квалификационного уровня предусмотрены оклады от 6,63 тыс. до 8,57 тыс. руб. Для специалистов второго уровня спортивной подготовки ставки составляют от 11,7 тыс. до 12,62 тыс. руб., третьего уровня — 13,88 тыс. руб.