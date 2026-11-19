Перевозчик не ожидает задержек поезда Керчь — Санкт-Петербург
Поезд «Таврия» № 008С/007С Керчь — Санкт-Петербург отправится вечером 19 ноября по расписанию. Задержек не ожидается. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», пишет «Фонтанка».
Состав должен отправиться со станции Керчь-Южная Новый парк в 20:35.
«На данный момент отправление планируется по расписанию»,— уточнили в компании.
Ранее 19 ноября перевозчик сообщил, что поезд «Таврия» № 92/91 Москва — Керчь отправился со станции Тамань после возобновления движения по Крымскому мосту. Вслед за ним маршрут должны были продолжить еще два состава: № 007/008 Санкт-Петербург — Керчь и № 27/28 Москва — Керчь.