Ранее 19 ноября перевозчик сообщил, что поезд «Таврия» № 92/91 Москва — Керчь отправился со станции Тамань после возобновления движения по Крымскому мосту. Вслед за ним маршрут должны были продолжить еще два состава: № 007/008 Санкт-Петербург — Керчь и № 27/28 Москва — Керчь.