Корпоративные новости на “Ъ FM”
Альфа-банк запустил акцию для предпринимателей, по которой можно получить кэшбэк до 60 тыс. рублей. Для участия в акции нужно открыть расчетный счет для бизнеса в Альфа-банке и совершить транзакции по личной дебетовой и бизнес-карте. По дебетовой карте станет доступен кэшбэк 15% за поездки на такси, а по бизнес-карте — 15% за покупки продуктов и на маркетплейсах в дополнение к стандартному набору категорий. На период акции банк увеличивает максимальный месячный лимит кэшбэка по бизнес-карте до 30 тыс. рублей. Акция продлится до 15 января.
Продажи кроссовера Lada Azimut начнутся с 1 декабря, заявил глава «Автоваза» Максим Соколов. По его словам, автопроизводитель планирует выпустить и продать не менее 20 тыс. машин в будущем году. «Автоваз» постарается установить цену на Lada Azimut на 10% ниже сопоставимых комплектаций конкурентов, добавил Соколов.
Итальянский банк UniCredit и правительство Германии пришли к соглашению по поводу поглощения немецкого Commerzbank. Reuters пишет, что UniCredit согласился на условия германских властей. В соответствии с ними Commerzbank после сделки останется публичной компанией, а штаб-квартира по-прежнему будет находиться во Франкфурте. ФРГ, в свою очередь, отказалась от намерения сохранить за собой два места в наблюдательном совете банка. UniCredit пытается купить Commerzbank уже около двух лет.