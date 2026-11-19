Альфа-банк запустил акцию для предпринимателей, по которой можно получить кэшбэк до 60 тыс. рублей. Для участия в акции нужно открыть расчетный счет для бизнеса в Альфа-банке и совершить транзакции по личной дебетовой и бизнес-карте. По дебетовой карте станет доступен кэшбэк 15% за поездки на такси, а по бизнес-карте — 15% за покупки продуктов и на маркетплейсах в дополнение к стандартному набору категорий. На период акции банк увеличивает максимальный месячный лимит кэшбэка по бизнес-карте до 30 тыс. рублей. Акция продлится до 15 января.