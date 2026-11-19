Главные новости за 19 ноября. Новороссийск
Новороссийский филиал ФГБУ «ЦОК АПК» подтвердил соответствие требованиям к продовольственному зерну 81,73% проверенной пшеницы урожая 2026 года, исследовав пробы общей массой 8,5 млн тонн. Согласно ГОСТ 9353-2016, это зерно соответствует нормативам продовольственной пшеницы третьего и четвертого классов.
В Новороссийске из-за непогоды ввели режим «Повышенная готовность»: с 09:00 выпало более половины месячной нормы осадков, городские службы переведены на усиленный режим работы, а оперштаб координирует устранение возможных подтоплений. Одновременно в городе продолжают устранять аварию на водопроводе диаметром 630 мм на улице Пограничной — поврежденный участок уже демонтировали, специалисты занимаются его заменой.
Арбитражный суд обязал Новороссийскую таможню начислить и выплатить ООО «Люкс-Юг» проценты на сумму 1,3 млн руб., которые были списаны с лицевого счета компании после решений о корректировке таможенной стоимости товаров, впоследствии признанных незаконными. Ранее таможня отказалась выплачивать проценты, сославшись на то, что не является органом декларирования, выявившим излишнюю уплату платежей.
Штормовое предупреждение у берегов Анапы и Темрюкского района продлили до конца дня 20 ноября: ожидается южный ветер со скоростью 20–25 м/с с порывами до 28 м/с и высота волн 2,5–3,5 м, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. В регионе 19 и 20 ноября также прогнозируются сильные дожди, ветер с порывами до 29 м/с и вероятность подъема уровня воды в реках юго-западной части края и на побережье Черного моря.
В Геленджике 19 ноября проведут тактико-специальные учения с участием МЧС, полиции, Росгвардии, спасателей и скорой помощи, в ходе которых в районе Центрального пляжа отработают действия при атаке БПЛА, а в городской больнице — тренировку по приему большого числа пострадавших. На время учений введут ограничения: до 14:00 закроют парковку у администрации со стороны улицы Первомайской, а с 10:00 до 14:00 ограничат доступ на часть площади у центрального пирса и оградят участок пляжа сигнальной лентой.