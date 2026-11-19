Главные новости за 19 ноября. Сочи
В Туапсинском муниципальном округе из-за сильных дождей уровень воды в реке Дефань поднялся до опасной отметки, хотя река пока остается в пределах берегов, сообщил глава округа Сергей Бойко. По его словам, сильный дождь и порывистый ветер сохранятся до конца суток, все службы находятся в состоянии готовности, а жителей призвали не приближаться к водоемам и по возможности оставаться дома.
В ноябре 2026 года загрузка некоторых отелей и санаториев Сочи снизилась до 15–20%, а часть объектов приостановила работу до следующего года из-за нерентабельности, сообщил председатель ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов. Среди причин он назвал падение покупательной способности населения и значительное снижение количества авиарейсов — например, одна из авиакомпаний Уральского региона выполняет всего один рейс в день вместо более 30 в прошлом году.
Минтранс прорабатывает создание на федеральной территории «Сириус» железнодорожного и морского пунктов пропуска через госграницу — в частности, рассматривается включение станции Сириус в состав действующего пункта пропуска Адлер и терминала Сириус в морпорту Сочи в состав действующего морского пункта пропуска. Реализовать эти мероприятия планируется после строительства морского вокзала, необходимого для проведения таможенного, пограничного и других видов контроля.
Финансовый управляющий Валерия Пермиловская обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц АО «Пансионат Олимпийский-Дагомыс» на сумму 36 млн руб., включая основной долг 31,55 млн руб. и проценты 4,50 млн руб. Ответчиками по заявлению проходят бывшие гендиректора Дмитрий Малыхин и Сергей Поздняков, Евгений Мышалов и ООО «ЛЕ Ронд Девелопмент», а само предприятие находится в стадии банкротства с 2018 года.
Хостинский районный суд Сочи обратил в доход государства недвижимость бывшего директора сочинского филиала «Краевого БТИ» Евгения Сухозадова и связанных с ним лиц общей кадастровой стоимостью более 317,7 млн руб. Суд установил, что у фигурантов не было финансовой возможности приобрести это имущество, а законность происхождения средств подтвердить не удалось; решение подлежит немедленному исполнению.