В Ростове-на-Дону коммунальщики выйдут на ночное дежурство из-за непогоды
В Ростове-на-Дону коммунальные и дорожные службы продолжат дежурство в течение ночи в связи с прогнозируемым ухудшением погоды. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
Районы города будут патрулировать 13 бригад. При необходимости они будут прочищать ливневую канализацию и очищать решетки ливнеприемников от листвы и мусора. Особое внимание уделят участкам, подверженным подтоплению.
Жителей призвали соблюдать осторожность и не оставлять автомобили под деревьями и неустойчивыми конструкциями. По данным Росгидрометцентра, ожидается и усиление ветра.