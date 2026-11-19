По версии следствия, в конце ноября 2023 года подсудимый разместил в одной из групп мессенджера ссылку на видеоролик с призывами к участию в боевых действиях, насильственным и разрушительным действиям в отношении групп лиц по национальному и религиозному признакам. В ролике, опубликованном фигурантом, также содержались призывы к участию в протестах и отказу от покупки товаров израильского производства и продукции предприятий, поддерживающих Израиль.