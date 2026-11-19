В Черкесске местного жителя осудили за экстремистские призывы
Черкесский городской суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в публикации экстремистских материалов (ч. 2 ст. 280 УК РФ) в WhatsApp (принадлежит Meta, запрещенной в РФ). Об этом сообщает пресс-служба судов КЧР.
По версии следствия, в конце ноября 2023 года подсудимый разместил в одной из групп мессенджера ссылку на видеоролик с призывами к участию в боевых действиях, насильственным и разрушительным действиям в отношении групп лиц по национальному и религиозному признакам. В ролике, опубликованном фигурантом, также содержались призывы к участию в протестах и отказу от покупки товаров израильского производства и продукции предприятий, поддерживающих Израиль.
Суд установил, что материал был доступен участникам группы, а действия подсудимого были направлены на публичное побуждение к экстремистской деятельности. Мужчина полностью признал вину.
Жителю Черкесска приговором назначено 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Также ему запретили на тот же срок заниматься администрированием интернет-сайтов.