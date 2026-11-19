В Новороссийске 20 ноября проведут учения со стрельбами в морском порту
Новороссийская военно-морская база проведет учения в акватории морского порта 20 ноября. Маневры запланированы на два временных интервала: с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Во время учений дежурные силы отработают отражение атак безэкипажных катеров и беспилотников. Военные проведут практические стрельбы из артиллерийских установок.
На время стрельб будет запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств. Ограничения распространяются в том числе на прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфы и сапборды.