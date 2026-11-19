По данным правоохранителей, инцидент произошел 6 ноября 2026 года. Водитель принял заказ от жительницы Махачкалы через сервис такси, но во время поездки отклонился от маршрута и отказался остановить автомобиль по требованию пассажирки. В ходе конфликта он ударил женщину рукой по лицу.