В Махачкале таксист стал фигурантом дела после конфликта с пассажиркой
В Махачкале Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении водителя такси, подозреваемого в причинении вреда здоровью пассажирки и оказании небезопасных услуг (по п. «д» ч. 2 ст. 112 и ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Дагестан.
По данным правоохранителей, инцидент произошел 6 ноября 2026 года. Водитель принял заказ от жительницы Махачкалы через сервис такси, но во время поездки отклонился от маршрута и отказался остановить автомобиль по требованию пассажирки. В ходе конфликта он ударил женщину рукой по лицу.
Опасаясь за свою безопасность, пассажирка повторно потребовала остановить машину. После отказа водителя она открыла дверь и выпрыгнула из автомобиля. В результате женщина получила повреждения, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.