Подрядчику доверят 38 стратегически важных объектов. В перечень вошли путепроводы на улицах Доватора, Шолохова, Нансена, Стачки, Черевичкина и Каяльской, мостовые переходы через Дон в створе проспекта Сиверса и Ворошиловского, виадук на Сарьяна, мосты через Темерник, пойменные эстакады на магистрали от Южного подъезда до Левобережной, а также обновленный путепровод на Малиновского.