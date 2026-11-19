Подрядчик за 17 млн рублей займется содержанием 38 мостов и путепроводов Ростова
Итоги тендера на обслуживание ключевых транспортных сооружений Ростова-на-Дону разместили на площадке госзакупок 19 ноября. Заказчиком выступает МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону». Победитель аукциона предложил 17 млн рублей при начальной цене контракта в 7,9 млн — итоговая сумма в два раза превысила стартовую.
Подрядчику доверят 38 стратегически важных объектов. В перечень вошли путепроводы на улицах Доватора, Шолохова, Нансена, Стачки, Черевичкина и Каяльской, мостовые переходы через Дон в створе проспекта Сиверса и Ворошиловского, виадук на Сарьяна, мосты через Темерник, пойменные эстакады на магистрали от Южного подъезда до Левобережной, а также обновленный путепровод на Малиновского.
Техническое задание охватывает весь комплекс мер по обеспечению бесперебойной и безопасной эксплуатации сооружений: все виды наблюдений за конструкциями, уход за зелеными насаждениями, очистку и промывку элементов мостов, прочистку водоотводных систем. Отдельный блок касается содержания проезжей части и тротуаров, включая зимнюю уборку.
Кроме того, исполнителю предстоит ремонт ограждений, перил, дорожных знаков, плитки и асфальтобетона, заделка швов и антикоррозийная обработка металлоконструкций.