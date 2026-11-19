На Ставрополье вынесен приговор по делу о мошенничестве при закупке скота на 2 млн рублей
Суд Ставропольского края приговорил 41-летнего жителя соседнего региона к двум годам лишения свободы за мошенничество при покупке сельскохозяйственных животных. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Наказание назначено с отбыванием в исправительной колонии общего режима — с учетом позиции государственного обвинителя.
По данным ведомства, в феврале 2024 года мужчина представился заготовителем мясокомбината и убедил жителя края продать ему 135 голов мелкого рогатого скота. Получив животных, злоумышленник не расплатился за них, причинив продавцу ущерб на сумму 2 млн рублей.
Гражданский иск потерпевшего на ту же сумму удовлетворен.
Жителям рынка стоит помнить: при крупных сделках с животными целесообразно требовать документы, подтверждающие полномочия представителя организации, и не передавать товар до получения оплаты.