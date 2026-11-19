По данным ведомства, в феврале 2024 года мужчина представился заготовителем мясокомбината и убедил жителя края продать ему 135 голов мелкого рогатого скота. Получив животных, злоумышленник не расплатился за них, причинив продавцу ущерб на сумму 2 млн рублей.