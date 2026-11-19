Штукатуры возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей Ставрополья
По итогам десяти месяцев 2026 года самыми высокооплачиваемыми специалистами рабочих и линейных профессий в Ставропольском крае стали штукатуры: работодатели в среднем предлагали им 179 375 руб/мес, что на 20% больше, чем годом ранее. Специалисты занимаются выравниванием стен и потолков, нанесением штукатурных смесей и подготовкой оснований под финишную отделку. Данные предоставили аналитики Авито.
На второй позиции — бетонщики со средней предлагаемой зарплатой 150 000 руб/мес (+50% за год). Их задачи — приготовление, укладка и уплотнение бетонных смесей при возведении конструкций. Третье место заняли автожестянщики: им предлагали в среднем 136 250 руб/мес (+36% за год). Они выполняют правку и восстановление геометрии кузова, а также замену поврежденных элементов в автосервисах и на кузовных производствах. Пятерку лидеров замыкают каменщики (135 000 руб/мес, +8%) и арматурщики (125 000 руб/мес, +35%).
Для сравнения — топ самых высокооплачиваемых рабочих специальностей в России за январь–октябрь 2026 года: токари (191 136 руб/мес, +12%), геодезисты (166 630 руб/мес, +41%), мотористы (150 745 руб/мес, +26%), гипсокартонщики (150 040 руб/мес, +10%), фасадчики (149 947 руб/мес, +8%), каменщики (149 512 руб/мес, +25%), автомаляры (149 464 руб/мес, +17%), автоэлектрики (147 646 руб/мес, +29%), кузовщики (147 570 руб/мес, +23%), арматурщики (144 929 руб/мес, +20%). Средние значения рассчитаны между минимальной и максимальной суммами зарплатных вилок и не учитывают бонусы и премии; в выборку включались в том числе вахтовые вакансии.
Рост зарплат сопровождается увеличением числа вакансий: за десять месяцев 2026 года количество предложений для монолитчиков выросло на 59%, мотористов — на 48%, гипсокартонщиков — на 38%. Интерес соискателей к рабочим профессиям также набирает обороты: число новых резюме мотористов увеличилось на 84%, токарей — на 35%, фасадчиков — на 25%, гипсокартонщиков — на 21%, монолитчиков — на 10%.