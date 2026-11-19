На второй позиции — бетонщики со средней предлагаемой зарплатой 150 000 руб/мес (+50% за год). Их задачи — приготовление, укладка и уплотнение бетонных смесей при возведении конструкций. Третье место заняли автожестянщики: им предлагали в среднем 136 250 руб/мес (+36% за год). Они выполняют правку и восстановление геометрии кузова, а также замену поврежденных элементов в автосервисах и на кузовных производствах. Пятерку лидеров замыкают каменщики (135 000 руб/мес, +8%) и арматурщики (125 000 руб/мес, +35%).