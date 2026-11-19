На рекламные предложения о работе в той или иной степени обращают внимание 63% респондентов. Для 10% она — один из главных факторов при рассмотрении вакансии, 23% учитывают ее наряду с другими параметрами, 29% замечают иногда. Среди тех, на кого реклама влияет, 42% встречают предложения о работе на площадках электронной коммерции, 33% — в соцсетях, 29% — в поисковых системах, 22% — на видеоплатформах, 17% — в сервисах коротких вертикальных видео, 16% — в профессиональных каналах и сообществах.