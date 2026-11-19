Жители Северного Кавказа оценили «зарплату мечты» в 176 тысяч рублей
Эксперты Авито Рекламы и Авито Работы опросили более 7 тыс. работающих жителей Северо-Кавказского федерального округа о желаемом уровне дохода и готовности к смене профессии. Средний «доход мечты» участники назвали в размере 176 327 руб/мес.
Чаще всего респонденты называли вилку от 70 001 до 100 тыс. руб/мес — так ответили 20% опрошенных. По 16% хотели бы зарабатывать от 100 001 до 150 тыс. и от 150 001 до 200 тыс. руб/мес.
Ради повышения дохода 17% участников готовы увеличить заработок в 1,2–1,5 раза без смены места работы, 24% считают привлекательным рост в 1,5–2 раза при переходе в другую компанию или расширении обязанностей. Увеличения дохода в 2–3 раза хотели бы добиться 15%, а 26% готовы сменить сферу деятельности или локацию ради заработка, превышающего текущий в три и более раза. Зарплату мечты уже получают 3% опрошенных. Причинами смены отрасли 38% называют существенно более высокий доход, 20% — более интересную работу, еще 11% уже ищут возможности для перехода. Не планируют менять профессию 11% респондентов.
Если бы доход вырос на 30%, приоритетами стали бы ремонт жилья (19%), формирование финансовой подушки (18%) и выплата кредитов и долгов (16%). Далее следуют здоровье и медицинские услуги (15%), отпуск и путешествия (13%), накопления на крупную покупку и повседневные расходы (по 11%), помощь детям (10%) и покупка или аренда жилья (9%).
На рекламные предложения о работе в той или иной степени обращают внимание 63% респондентов. Для 10% она — один из главных факторов при рассмотрении вакансии, 23% учитывают ее наряду с другими параметрами, 29% замечают иногда. Среди тех, на кого реклама влияет, 42% встречают предложения о работе на площадках электронной коммерции, 33% — в соцсетях, 29% — в поисковых системах, 22% — на видеоплатформах, 17% — в сервисах коротких вертикальных видео, 16% — в профессиональных каналах и сообществах.