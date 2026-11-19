Штормовое предупреждение объявлено в семи районах Ростовской области
В Ростовской области 19 ноября объявлено штормовое предупреждение: синоптики прогнозируют сильные дожди в юго-западных районах региона. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Обильные осадки способны осложнить повседневную жизнь жителей Азовского, Аксайского, Куйбышевского, Матвеево-Курганского, Мясниковского, Неклиновского и Родионово-Несветайского районов. Возможны подтопления отдельных территорий, перебои в работе инфраструктуры, а также экологический ущерб, в том числе гибель сельскохозяйственных культур.
Жителям рекомендуют воздержаться от нахождения на улице и от проведения ремонтных работ, связанных с электричеством.