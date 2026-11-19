Обильные осадки способны осложнить повседневную жизнь жителей Азовского, Аксайского, Куйбышевского, Матвеево-Курганского, Мясниковского, Неклиновского и Родионово-Несветайского районов. Возможны подтопления отдельных территорий, перебои в работе инфраструктуры, а также экологический ущерб, в том числе гибель сельскохозяйственных культур.