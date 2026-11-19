Суд арестовал трех фигурантов дела об избиении ребенка и его отца на Богатырском проспекте
Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу Дмитрия и Тимура Гуцу, а также Виктора Никульшина, обвиняемых в хулиганстве. Фигуранты будут находиться в СИЗО до 16 января 2027 года. Об этом 19 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов города.
По версии следствия, конфликт произошел 14 ноября на Богатырском проспекте у дома № 52. Молодые люди поссорились с несовершеннолетним мальчиком и его отцом после того, как те сделали им замечание за брошенные на тротуар и припаркованные автомобили бутылки.
Как полагает следствие, фигуранты не менее двух раз ударили ребенка по голове. Его отцу также нанесли удары по голове и туловищу. В результате мальчик получил перелом челюсти, а его отец — ссадины и ушибы.
Молодых людей задержали 17 ноября и предъявили им обвинение. Виктор Никульшин вину не признал, Тимур Гуцу признал ее полностью, а Дмитрий Гуцу — частично. Все трое просили суд избрать им домашний арест.
Обосновывая ходатайство о заключении обвиняемых под стражу, следствие указало, что после конфликта они скрылись, не оказали помощь пострадавшим и не сообщили о случившемся в полицию. Также в материалах отмечается, что фигуранты «совершили преступление, дерзкое по своему характеру», зная, что перед ними ребенок, и понимая, что численно превосходят потерпевших. Кроме того, Тимур Гуцу ранее привлекался к уголовной ответственности.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Приморского района.