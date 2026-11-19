Обосновывая ходатайство о заключении обвиняемых под стражу, следствие указало, что после конфликта они скрылись, не оказали помощь пострадавшим и не сообщили о случившемся в полицию. Также в материалах отмечается, что фигуранты «совершили преступление, дерзкое по своему характеру», зная, что перед ними ребенок, и понимая, что численно превосходят потерпевших. Кроме того, Тимур Гуцу ранее привлекался к уголовной ответственности.