Объединения регионов
|Дата образования
|Какие субъекты объединились
|Образованный субъект
|1 декабря 2005 года
|Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ
|Пермский край
|1 января 2007 года
|Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа
|Красноярский край
|1 июля 2007 года
|Камчатская область и Корякский автономный округ
|Камчатский край
|1 января 2008 года
|Иркутская область и Усть-Ордынский Бурятский автономный округ
|Иркутская область
|1 марта 2008 года
|Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ
|Забайкальский край