По словам господина Беглова, до начала строительства необходимо решить ряд вопросов, в том числе организовать объезд перекрестка Комендантского и Шуваловского проспектов. Там уже предусмотрена площадка для строительства станции «Каменка» зеленой линии метро. К ней добавится еще одна — для станции «Шуваловский проспект», которая станет пересадочной на фиолетовую линию.