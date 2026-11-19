Строительство продолжения фиолетовой линии метро в Петербурге начнут в 2027 году
Строительство продолжения фиолетовой линии метро в Санкт-Петербурге планируют начать во второй половине 2027 года. Общую стоимость работ оценивают почти в 200 млрд рублей. Об этом 19 ноября сообщил губернатор Александр Беглов во время прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург».
Согласно проекту адресной инвестиционной программы, до конца 2026 года на строительство участка планируют направить 2,6 млрд рублей. На 2027–2029 годы предусмотрено выделение 2 млрд, 3 млрд и 3 млрд рублей соответственно. Завершить работы по программе рассчитывают к 2034 году.
По словам господина Беглова, до начала строительства необходимо решить ряд вопросов, в том числе организовать объезд перекрестка Комендантского и Шуваловского проспектов. Там уже предусмотрена площадка для строительства станции «Каменка» зеленой линии метро. К ней добавится еще одна — для станции «Шуваловский проспект», которая станет пересадочной на фиолетовую линию.