Движение по железнодорожной части Крымского моста возобновили после ночной атаки беспилотников 19 ноября. Поезд «Таврия» №007/008 Санкт-Петербург — Керчь, задержанный из-за приостановки движения, планируют отправить до станции Керчь-Южная Новый парк в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».