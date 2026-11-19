Поезд из Петербурга в Керчь продолжит путь после открытия Крымского моста
Движение по железнодорожной части Крымского моста возобновили после ночной атаки беспилотников 19 ноября. Поезд «Таврия» №007/008 Санкт-Петербург — Керчь, задержанный из-за приостановки движения, планируют отправить до станции Керчь-Южная Новый парк в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Первым после открытия движения со станции Тамань отправился поезд №092/091 Москва — Керчь. Еще один задержанный состав — №027/028 Москва — Керчь — также должен продолжить путь до Керчи. Остальные поезда «Таврия» 19 ноября курсируют по расписанию.
Как ранее сообщал «Ъ», из-за закрытия моста в ожидании возобновления движения оказались два состава из Москвы и один из Петербурга. Пассажирам, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, предоставляют воду и питание.
Ночная атака 19 ноября стала третьей за неделю. Крымский мост подвергался ударам также 16 и 17 ноября. После последнего происшествия движение по железнодорожной части переправы временно остановили. По данным Минтранса, пострадавших нет, специалисты оценивают ущерб.